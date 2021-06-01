Численность исчезающих пиренейских рысей удалось восстановить до 1100

Ещё двадцать лет назад пиренейская рысь была на грани вымирания. В дикой природе Испании оставалось менее..

[Луис Суарес, сотрудник испанского отделения WWF]:

«Опубликованные данные говорят о том, что в Испании и Португалии насчитывается более 1100 рысей. Это очень хорошая новость».

Ещё двадцать лет назад пиренейская рысь была на грани вымирания. В дикой природе Испании оставалось менее ста хищных кошек, а в Португалии они исчезли совсем. Теперь же популяция пиренейской рыси на территориях обеих стран выросла на тысячу особей. Только в прошлом году в рамках программы разведения родилось более 400 котят.

Совместная программа Испании и Португалии по восстановлению численности пиренейской рыси началась в 2002 году.

[Луис Суарес, сотрудник испанского отделения WWF]:

«Думаю, во всём мире нет второго примера, когда так быстро и хорошо восстановился вид, находившийся в большой опасности. Было задействовано много людей и учреждений, прилагались совместные усилия, все трудились вместе, разработав чёткую стратегию. К тому же Еврокомиссия финансово поддержала проект».

В 2015 году Международный союз охраны природы изменил охранный статус вида. До этого считалось, что пиренейская рысь находится на грани вымирания. Теперь ей присвоен статус находящейся под угрозой исчезновения.

[Луис Суарес, сотрудник испанского отделения WWF]:

«Очень важно то, что мы выпустили в дикую природу много самок. В этом году их уже более 230. Это ключевое, потому что именно самки управляют территорией и влияют на численность вида и его восстановление».

Популяция пиренейской рыси сократилась из-за расширения сельского хозяйства, браконьерства и дорожно-транспортных происшествий. По мнению специалистов, необходимо увеличить численность вида хотя бы до 3000 особей, включая 750 самок. Тогда хищникам больше не будет угрожать исчезновение.

Пиренейская рысь отличается от обыкновенной более светлым окрасом шерсти и более чёткими пятнами. Эти хищники также примерно в два раза меньше обыкновенной рыси. Размножаются они медленно, поскольку самка воспитывает детёнышей только на свободной от соплеменниц территории.

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