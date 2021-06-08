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Британская балерина выучилась в России и мечтает о мировой славе

Британская балерина выучилась в России и мечтает о мировой славе

Британская девушка выучилась в Академии балета Большого театра в Москве. Ей осталось сдать несколько экзаменов, и..

Дата загрузки: 2021-06-08

Британская девушка выучилась в Академии балета Большого театра в Москве. Ей осталось сдать несколько экзаменов, и она сможет начать карьеру балерины. Выпускница мечтает о разных сценах мира, но планирует когда-нибудь вернуться в Россию.
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