Братскую могилу с останками 215 детей нашли на территории бывшей школы-интерната в Канаде

Правительство Канады обещает выделить финансовую помощь людям, которые участвовали в программе ассимиляции коренных народов. Такое заявление..

Правительство Канады обещает выделить финансовую помощь людям, которые участвовали в программе ассимиляции коренных народов.

Такое заявление оно сделало после страшной находки на территории бывшей школы-интерната, где действовала эта программа. Представители общины, которая называет себя «Народ слияния», обнаружили там массовое захоронение с останками 215 детей.

Это вызвало бурю негодования, особенно среди коренного населения страны.

Братскую могилу нашли в городе Камлупс в Британской Колумбии. Останки принадлежат воспитанникам школы, которая закрылась более 40 лет назад.

В XIX и XX веках в Канаде действовала программа ассимиляции. В школы-интернаты по всей стране принудительно помещали детей и подростков из коренных народов.

Школа в городе Камлупс, где нашли могилу, была крупнейшей в своём роде. Она была основана в 1890 году и находилась под управлением Римско-католической церкви. Проработала до 1978 года. Число её воспитанников доходило до 500.

При этом в документах нигде не упоминается об умерших детях. Могилу нашли с помощью георадара. Теперь правительство обещает расследовать, как погибли ученики. Некоторым было не более трёх лет.

За всю историю существования системы ассимиляции в Канаде через школы-интернаты прошло около 150 тысяч детей. По некоторым свидетельствам, с детьми нередко обращались жестоко и подвергали их насилию.

Правительство Канады обещает не только выделить средства, но также создать комиссии, которые будут заниматься поиском других подобных захоронений.

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