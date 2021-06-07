Как назвали свою новорождённую дочь Гарри и Меган

Жители престижного района Монтесито в калифорнийской Санта-Барбаре рады новости о пополнении в британской королевской семье. Именно..

Жители престижного района Монтесито в калифорнийской Санта-Барбаре рады новости о пополнении в британской королевской семье. Именно здесь 4 июня появился на свет 11-й правнук королевы Елизаветы II.

Девочка родилась у герцогов Сессекских Меган и Гарри. Сразу после рождения она стала восьмой в очереди на британский престол.

Жители Монтесито говорят, что это место – одно из лучших в мире для семей, и что они уже привыкли к знаменитостям.

[Рей Стоукс, житель Монтесито]:

«Прекрасно, что в нашем районе появился ещё один член королевской семьи. Это отличное место. Качество жизни здесь удивительное. Думаю, они правильно сделали, что приехали в Монтесито». [Элисон Харди, жительница Монтесито]:

«У нас тут проходила свадьба Кардашян. Это было на этой улице. Мы привыкли ко всем этим вертолётам и так далее. У нас тут живут Эллен, Опра и другие суперзвёзды. Теперь вот члены королевской семьи. Я не могу сказать ,что мы привыкли, но это большой шаг вверх от Голливуда. Мы также относимся к такому очень деликатно. Пусть наслаждаются уединением».

Немало обсуждений вызвало и имя новорождённой. Её назвали Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. При этом Лилибет – это семейное прозвище королевы Елизаветы II.

Вот что об этом говорят прохожие в австралийском Сиднее.

[Робин Дейвис, жительница Сиднея]:

«Прекрасно, что они включили бабушку и Диану, особенно Диану. Думаю, я бы сделала сначала имя Диана, перед Лилибет. Интересно, что об этом думает Королева».

Лилибет «Лили» Диана родилась в больнице Санта-Барбары в присутствии Гарри. Первый ребенок пары, Арчи, родился в 2019 году.

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