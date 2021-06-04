Российский питомник подсаживает соколят в дикие гнёзда

У этих вылупившихся в неволе птенцов алтайского сокола большая миссия – пополнить популяцию их вида в..

[Евгений Сарычев, директор питомника «Витасфера»]:

«Алтайский балобан тёмного окраса очень сильно нравился браконьерам, и его практически всего изъяли. И только благодаря тому, что в нашем питомнике сохраняются птенцы и птицы такого фенотипа, которые у нас размножаются, мы можем возвращать в природу именно алтайских балобанов».

У этих вылупившихся в неволе птенцов алтайского сокола большая миссия – пополнить популяцию их вида в дикой природе. Десять птиц из подмосковного питомника отправляются в Сибирь.

Птенцам 20 дней от роду – лучший возраст для переезда.

[Евгений Сарычев, директор питомника «Витасфера»]:

«Птицы, которые сейчас отправляются, чтобы стать птицами в природных популяциях, поедут в специальных контейнерах. Птенцы этого возраста не очень сильно стрессируют, они довольно быстро адаптируются к любым условиям».

Птенцов подселят в гнёзда к диким сородичам, и те вырастят их как своих.

[Евгений Сарычев, директор питомника «Витасфера»]:

«Люди, которые распределяют их по гнёздам диких птиц, сейчас выяснили, в каких гнёздах какого возраста птенцы, и они уже чётко определят, в какое гнездо можно подсаживать, в какое – нельзя. Как правило, взрослые птицы, живущие в дикой природе, очень быстро принимают птенцов, которых мы подсаживаем, и они не различают чужих и своих, кормят совершенно одинаково».

За последние 4 года подмосковный питомник «Витасфера» выпустил в дикую природу 40 птенцов. Через несколько недель будет следующая партия – ещё десяток соколят.

[Евгений Сарычев, директор питомника «Витасфера»]:

«Считается, что у птиц, родившихся в дикой природе при благоприятном стечении обстоятельств из четырёх птенцов, которые сейчас находятся в гнезде, сам родителем станет только один из них. Все остальные погибнут. Это в среднем».

Алтайский балобан внесён в Красную книгу России и мира как исчезающий вид. В дикой природе осталось не более 2000 особей. Эти птицы обитают на Алтае и в Туве.

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