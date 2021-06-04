Суперпродукт в период пандемии: нигерийка процветает, выращивая имбирь

С тех пор как на мир обрушилась пандемия, этот серо-коричневый корень превратился в съедобное золото. Нигерийка..

С тех пор как на мир обрушилась пандемия, этот серо-коричневый корень превратился в съедобное золото. Нигерийка Карима Имам выращивает имбирь на территории в пять гектаров.

Её работники с трудом успевают за спросом. Корень этого растения в последние месяцы пользуется неимоверной популярностью. Многие считают, что он, наряду с другими так называемыми суперпродуктами, помогает укрепить иммунитет.

Имам уже строит себе новый дом с небольшой пристройкой, где можно будет хранить и продавать свежие корни. Это намного выгоднее, чем их сушить и перемалывать.

[Карима Имам, владелица плантации]:

«Если будет капитал, я смогу посадить больше имбиря, поскольку спрос большой. Люди ищут имбирь, а его не хватает. Я хочу посадить больше. Самая большая проблема – это капитал, а также то, что в нашем районе небезопасно».

Учёные пока отвергают предположения, что имбирь защищает от вирусов. Однако они согласны, что определённую положительную роль в здоровой диете суперпродукты всё же играют.

На фоне ажиотажа уже начался рост цен. В Нигерии подорожал местный имбирь, бразильские ягоды асаи, индийская куркума и китайский чеснок.

В Абудже, столице Нигерии, 50-килограммовый мешок имбиря продают примерно за 40 долларов. Два года назад цена была почти в три раза ниже.

[Аминат Белло, местная жительница]:

«Раньше я тоже его ела, но немного. Но из-за COVID-19 мы дома едим его постоянно. Утром, когда пьём чай, добавляем имбирь. Вечером, я использую имбирь, когда готовлю рис, бобы или варю мясо».

Между тем, Имам говорит, что во время изоляции она варила коктейль из имбиря, куркумы и чеснока в качестве лекарства.

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