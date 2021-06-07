Гонконгскую активистку выпустили под залог после ареста в вечер памяти 4-го июня

Гонконгскую продемократическую активистку Чоу Хантун освободили под залог. Днём ранее её задержали по обвинениям в призыве..

Гонконгскую продемократическую активистку Чоу Хантун освободили под залог. Днём ранее её задержали по обвинениям в призыве к несанкционированной акции памяти.

4 июня в Гонконге традиционно собирались, чтобы помянуть погибших в подавлении студенческих протестов в Пекине в 1989 году. Однако уже второй год местные власти запрещают мероприятия.

[Чоу Хантун, продемократическая активистка]:

«Вы видите, что люди боятся выходить и говорить со СМИ, выступать публично. Поэтому я буду продолжать делать то, что делаю».

В пятницу полиция Гонконга перекрыла доступ в парк, где традиционно проходит самая большая в мире акция в память о 4-м июня. Второй год подряд власти запрещают мероприятие, ссылаясь на всемирный кризис в области здравоохранения.

Тысячи полицейских также патрулировали город. В одном из районов произошли небольшие стычки, шесть человек арестовали.

Несмотря на угрозу длительного заключения, некоторые вышли к парку со свечами.

[Александра Вон, продемократическая активистка]:

«Сегодня, я думаю, я вышла уже в шестой раз, чтобы вспомнить 4-е июня. Возможно, меня сегодня снова арестуют».

В этом году акция впервые прошла при новом законе о национальной безопасности, который Пекин ввёл здесь напрямую в прошлом году. Власти активно используют его как предлог, чтобы арестовывать активистов, адвокатов и правозащитников.

В материковом Китае тема подавления на площади Тяньаньмэнь в 1989 году по-прежнему остаётся запретной. А в Гонконге, автономном регионе КНР, об этой кровавой странице истории открыто говорили каждый год.

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