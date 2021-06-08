Кубинец 20 лет дружит с пеликанами

[Леонардо Каррильо, житель Гуанимара]:

«Они похожи друг на друга, но всё же у каждого есть отличительные черты. Для меня это как кошки. Пусть будет 20 чёрных кошек, но у каждой есть своя черта, поэтому каждую кошку можно узнать».

Благородный Мишель и Любящий Панчито – такие ласковые имена даёт своим подопечным пеликанам Леонардо Каррильо из кубинской деревни Гуанимар. Последние 20 лет он заботится примерно о ста птицах.

Эта колония американских бурых пеликанов прилетает в деревню на зимовку, а летом возвращается в США.

[Леонардо Каррильо, житель Гуанимара]:

«Каждый год в конце декабря они прилетают из Флориды и остаются со мной на шесть месяцев. Всё это время я кормлю их, забочусь о них, избавляю от паразитов подручными средствами, потому что лекарств у меня нет».

Пеликаны, конечно, и сами способны прокормиться. Но Леонардо считает свою помощь не лишней. Он собирает у соседей остатки ненужной еды и приносит птицам. Кубинец также лечит птиц, когда у них бывают травмы.

Мужчина взял под опеку пеликанов, потому что 20 лет назад их часто убивали охотники.

[Леонардо Каррильо, житель Гуанимара]:

«Теперь закон строже. Пеликанов нельзя убивать, их нужно беречь».

Раньше Леонардо работал в государственной рыболовецкой компании. Восемь лет назад она закрылась, и мужчина перебивается случайными заработками. У него трое детей. Двое живут на острове Хувентуд, а третий – в соседнем городе. Однако из-за пандемии они не могут часто навещать отца.

Впрочем, кубинцу скучать некогда. Он кормит пеликанов по три-четыре раза в день.

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