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Двухлетняя американка пополнила ряды гениев

Двухлетняя американка пополнила ряды гениев
Двухлетняя американка пополнила ряды гениев

Каше Квест из Калифорнии всего два года, но её IQ (коэффициент интеллекта) составляет 146 баллов. В то время как показатель IQ среднестатистического американца – 98 баллов.

«Она научилась читать в возрасте 1,5 лет, говорит по-испански и может назвать все 50 штатов на карте», – рассказала Атвал, мама девочки.

«Мы заметили, что у Каше очень хороша память. Она быстро усваивает новую информацию, и ей нравится учиться. Дочка запомнила все буквы алфавита, цифры, цвета и формы, когда ей было 17-18 месяцев», – добавила Атвал.

«Мы идём в её темпе и ничего не навязываем. Самое главное, чтобы у неё было хорошее детство», – считает мама.

Каше стала самым молодым членом американской организации Mensa, которая включает гениальных людей Америки в возрасте от 2 до 102 лет и насчитывает более 50 000 человек. В эту группу входят инженеры, домохозяйки, учителя, актёры и студенты. Согласно сайту Mensa, член организации должен иметь IQ не менее 132 баллов.

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