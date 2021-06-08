Двухлетняя американка пополнила ряды гениев

Каше Квест из Калифорнии всего два года, но её IQ (коэффициент интеллекта) составляет 146 баллов. В то время как показатель IQ среднестатистического американца – 98 баллов.

«Она научилась читать в возрасте 1,5 лет, говорит по-испански и может назвать все 50 штатов на карте», – рассказала Атвал, мама девочки.

«Мы заметили, что у Каше очень хороша память. Она быстро усваивает новую информацию, и ей нравится учиться. Дочка запомнила все буквы алфавита, цифры, цвета и формы, когда ей было 17-18 месяцев», – добавила Атвал.

«Мы идём в её темпе и ничего не навязываем. Самое главное, чтобы у неё было хорошее детство», – считает мама.