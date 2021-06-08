Такси без водителя уже перевозят пассажиров в Пекине и ещё двух городах Китая

С начала мая около десяти беспилотных такси Apollo Go курсируют в пекинском парке Шуган. Маршрут включает..

С начала мая около десяти беспилотных такси Apollo Go курсируют в пекинском парке Шуган. Маршрут включает восемь остановок и охватывает площадь примерно в три квадратных километра.

Каждая поездка стоит 30 юаней. Это примерно четыре с половиной доллара США. Воспользоваться услугой могут лишь пассажиры в возрасте от 18 до 60 лет.

После нажатия на кнопку «Начать путешествие» на экране дисплея автомобиль предлагает пассажирам пристегнуть ремни безопасности и приготовиться к поездке.

Систему автономного вождения представил китайский технологический гигант Baidu. И впервые за рулём нет оператора, который следил бы за безопасностью. Вместо этого на переднем пассажирском сиденье на случай чрезвычайной ситуации установлен предохранительный элемент.

Пассажиры могут наблюдать за проезжающими мимо автомобилями и пешеходами на экране автомобиля, который отображает в реальном времени сигналы, передаваемые с камер и лидаров.

[Цзя Кэ, главный редактор журнала Auto Business Review]:«Текущее автономное вождение сочетает в себе различные типы датчиков, такие как камеры, радар миллиметрового диапазона, ультразвуковой радар, лидар. Автономное вождение объединяет камеры и лидары».

Пассажиры могут заказать поездку с помощью приложения на смартфонах. Когда такси прибывает на место, необходимо отсканировать QR-код, чтобы подтвердить свою личность.

Некоторые пассажиры обеспокоены тем, как система сможет работать в густонаселённом мегаполисе.

[Чжан Ян, пассажир]:«В Пекине слишком много пешеходов, многие часто перебегают дороги, поэтому меня это тревожит. (Такси без водителя) лучше применять не в таких многолюдных городах».

Baidu тестирует автономное вождение на дорогах с прошлого года. Служба роботакси перевезла уже более 210 тысяч пассажиров в трёх городах Китая и планирует расшириться до 30 городов в ближайшие три года.

Короткая ссылка на эту страницу: