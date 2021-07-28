19-летняя бельгийка хочет побить рекорд, в одиночку облетев мир на моноплане
19-летняя Зара Резерфорд намерена стать самой молодой женщиной, которая в одиночку совершит кругосветное путешествие на самолёте...
Дата загрузки: 2021-07-28
У Зары бельгийское и британское гражданство. Она начнёт путешествие в Брюсселе. Ей предстоит пролететь над Атлантическим океаном, Гренландией и Канадой. Она также пересечёт Южную Америку, долетит до Аляски, затем пролетит над Россией и Индонезией, а потом вернётся в Европу.
В общей сложности девушке предстоит преодолеть более 50 тысяч километров. Она увидит 52 страны. Путешествие продлится примерно три месяца. Зара надеется профинансировать его за счёт спонсоров.
[Зара Резерфорд, пилот]:
«Я захотела облететь весь мир, чтобы девушки увидели меня и подумали: «Я тоже хочу когда-нибудь полетать»».
Родители Зары – пилоты. Она сама обучалась управлять самолётом с 14 лет, а в прошлом году получила лицензию пилота.
Сейчас мировой рекорд принадлежит американке Шаесте Вайз. Она совершила кругосветное путешествие на самолёте в 30 лет. Самый молодой мужчина, облетевший мир на воздушном судне, – британец Трэвис Ладлоу. Он установил рекорд в 18 лет.
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