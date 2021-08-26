Редкое прибавление: в мексиканском зоопарке родились трое львят

Забавные и пока почти беспомощные. В зоопарке Саканго в мексиканском городе Калимайя растят трёх львят. Здесь..

Забавные и пока почти беспомощные. В зоопарке Саканго в мексиканском городе Калимайя растят трёх львят. Здесь это редкое прибавление.

Малыши родились 13 августа, две самки и самец. Все здоровы. Но вот мама-львица, как оказалось, не способна их выкормить. Детёнышей пришлось забрать.

Они живут в отдельном помещении, спят в переносках, играют на одеяле и учатся рычать. Кормят львят молоком из бутылочки каждые три часа. Первые три месяца жизни они будут под постоянным наблюдением.

Львы занесены в Красную книгу. В дикой природе их становится всё меньше. Большинство этих хищников сейчас обитают в восточной и южной частях Африки.

В современности насчитывается восемь подвидов льва. При этом два из них – берберийский и капский – вымерли в дикой природе.

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