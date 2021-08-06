Теннисные корты с подогревом продлили сезон игр в Австралии

В начале августа в Австралии – разгар зимы. Раньше в это время года теннисные корты Канберры..

В начале августа в Австралии – разгар зимы. Раньше в это время года теннисные корты Канберры пустовали. Из-за холодов и дождей земляное покрытие было непригодно для игр.

Но всё изменилось благодаря смекалке местного работника. Он придумал систему подогрева, и теперь теннисный сезон в Канберре продолжается круглый год.

[Кал Лийбанд, сотрудник Теннисного центра Канберры]:

«Я использовал трубы от ирригационной системы. Они на глубине примерно в четыре сантиметра. По ним течёт горячая вода, нагретая солнцем».

Покрытие кортов состоит из глины, песка и резиновой или пластиковой крошки. В холодное время года природный материал подводил.

Теперь же благодаря новой сети труб длиной более километра в грунте не скапливается слишком много влаги.

[Ким Качел, генеральный директор Tennis ACT]:

«Отличное решение. Мы уже думаем, чтобы внедрить эту систему и на других кортах Австралии. Корты с грунтовым покрытием всем нравятся. Многие испанские и итальянские игроки говорят, что это корты мирового класса, не ниже».

Местная Ассоциация тенниса надеется, что корты с подогревом вдохновят ещё больше австралийцев заняться этим видом спорта.

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