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Вундеркинд: 4-летняя пианистка готовится покорить мировые сцены

Вундеркинд: 4-летняя пианистка готовится покорить мировые сцены

Хотя её ножки ещё не достают до пола, 4-летняя Бриджит уже играет по нотам и без..

Дата загрузки: 2021-08-04

Хотя её ножки ещё не достают до пола, 4-летняя Бриджит уже играет по нотам и без труда может исполнить сонату Бетховена.

Но самое удивительное, что учиться игре на фортепиано эта маленькая жительница американского Стэмфорда начала всего год назад. И то, по видеоурокам, на которые её записал отец.

[Тао Се, отец девочки]:
«Вначале я вообще не ожидал, что она станет виртуозом или чего-то такого. Но вышло всё очень удивительно».

Это немного расстроенное пианино стоит на одной из улиц Стэмфорда. Сегодня тут проходит импровизированный концерт среди детей 4-12 лет. Выступает и Бриджит.

[Николь Сунь, мама Бриджит]:
«Тебе нравится пианино?»

[Бриджит Се, пианистка]:
«Да».

[журналистка]:
«Это весело?»

[Бриджит Се, пианистка]:
«Весело».

Девочка регулярно ходит на индивидуальные занятия к своей учительнице.

[Фелисия Фэн Чжан, учительница Бриджит]:
«Во время уроков она, широко раскрыв глаза, наблюдает за мной и за тем, что я показываю. Она усидчивая, и уровень концентрации повышается. Она также очень хорошо выполняет мои задания».

Бриджит уже стала самой молодой победительницей международного музыкального конкурса Elite International Music Competition. Благодаря этому у неё появилась возможность выступить в престижном Карнеги-холле.

В октябре прошлого года там должен был пройти Международный конкурс музыкальных талантов. Но его перенесли из-за пандемии. Возможно, он состоится в ноябре этого. Также есть вероятность, что его перенесут ещё на год. В этому случае у Бриджит появится ещё немного времени для репетиций.
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