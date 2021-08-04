Вундеркинд: 4-летняя пианистка готовится покорить мировые сцены
Хотя её ножки ещё не достают до пола, 4-летняя Бриджит уже играет по нотам и без..
Дата загрузки: 2021-08-04
Но самое удивительное, что учиться игре на фортепиано эта маленькая жительница американского Стэмфорда начала всего год назад. И то, по видеоурокам, на которые её записал отец.
[Тао Се, отец девочки]:
«Вначале я вообще не ожидал, что она станет виртуозом или чего-то такого. Но вышло всё очень удивительно».
Это немного расстроенное пианино стоит на одной из улиц Стэмфорда. Сегодня тут проходит импровизированный концерт среди детей 4-12 лет. Выступает и Бриджит.
[Николь Сунь, мама Бриджит]:
«Тебе нравится пианино?»
[Бриджит Се, пианистка]:
«Да».
[журналистка]:
«Это весело?»
[Бриджит Се, пианистка]:
«Весело».
Девочка регулярно ходит на индивидуальные занятия к своей учительнице.
[Фелисия Фэн Чжан, учительница Бриджит]:
«Во время уроков она, широко раскрыв глаза, наблюдает за мной и за тем, что я показываю. Она усидчивая, и уровень концентрации повышается. Она также очень хорошо выполняет мои задания».
Бриджит уже стала самой молодой победительницей международного музыкального конкурса Elite International Music Competition. Благодаря этому у неё появилась возможность выступить в престижном Карнеги-холле.
В октябре прошлого года там должен был пройти Международный конкурс музыкальных талантов. Но его перенесли из-за пандемии. Возможно, он состоится в ноябре этого. Также есть вероятность, что его перенесут ещё на год. В этому случае у Бриджит появится ещё немного времени для репетиций.
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