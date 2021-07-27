Вернулись домой: 2000 конфискованных рептилий и амфибий выпустили на волю в Колумбии

Этих черепах ждала жизнь в неволе, но теперь они возвращаются в дикую природу в колумбийском департаменте..

Этих черепах ждала жизнь в неволе, но теперь они возвращаются в дикую природу в колумбийском департаменте Мета. Рептилий спасли полицейские и сотрудники природоохранной организации Боготы.

В апреле в ходе спецоперации правоохранители изъяли в международном аэропорту Эль-Дорадо более 1900 рептилий. Большинство из них – это пресноводные бахромчатые черепахи.

[Камильо Ринкон, сотрудник Министерства охраны окружающей среды]:

«Наши ветеринары вылечили этих черепах, чтобы их можно было вернуть в дикую природу. Мы выпустим их в четырёх заповедниках департамента Мета».

В свою среду обитания также вернулись 27 черепах других видов, 15 игуан, змея и несколько лягушек и жаб. Их тоже изъяли у контрабандистов.

Специалисты провели исследование и выяснили, что все эти конфискованные животные родом из департамента Мета. На его территории расположены обширные равнины и леса.

В Колумбии за последний год у контрабандистов изъяли почти 4000 животных. Более 3000 уже вернули в дикую природу.

Короткая ссылка на эту страницу: