Какую работу нашёл отец для детей с синдромом Дауна

У супругов Вегенер из штата Огайо – десять детей. 18-летний Джош и 21-летняя Мэри Кейт – оба с синдромом Дауна. Глава семьи Джоэл хотел, чтобы дети могли зарабатывать на жизнь и общаться с людьми.

«Когда мы решили заняться бизнесом по производству мороженого, было просто естественным делом привлечь дочку и сына к работе», – вспоминает Джоэл. Кейт проявила интерес к работе с отцом, окончив курсы по карьерному росту для людей с ограниченными возможностями. Она всё время говорила: «Я хочу работать с папой».

Джоэл купил фургон для продажи мороженого и лакомств. Джош и Мэри стали помогать отцу. «Независимо от того, какие у вас способности, есть что-то, что вы можете делать, и вы можете радовать людей и общаться с ними», – сказал Джоэл.

Благодаря работе с отцом Джош и Мэри учатся обращаться с деньгами и развивают социальные навыки.

«Это гораздо больше, чем продажа мороженого», – говорит Джоэл Вегенер. «Это опыт для всех и возможность показать другим родителям, что можно придумать для детей что-то творческое, нестандартное».

Джош рассказал, что отец посоветовал ему быть приветливым и махать рукой покупателям. « В ответ люди улыбаются и тоже машут рукой, потому что все любят мороженое», – сказал молодой человек.

«Почти каждый раз, когда я выезжаю, встречаю семью с детьми с особыми потребностями», – рассказал Джоэл. «Это было просто невероятное путешествие», – добавил он.

Вегенеры говорят, что их доходы превзошли ожидания, и на сегодняшний день с фургона они продал около 5000 порций мороженого. Они планируют увеличить количество грузовиков и нанять работников с особыми потребностями в следующем году.

