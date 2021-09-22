В США COVID-19 унёс больше жизней, чем «испанка» 100 лет назад

США преодолели мрачную веху пандемии коронавируса. COVID-19 унёс больше жизней, чем испанский грипп 100 лет назад...

США преодолели мрачную веху пандемии коронавируса. COVID-19 унёс больше жизней, чем испанский грипп 100 лет назад. От нового вируса в Штатах умерло почти 700 тысяч человек, тогда как от «испанки» с 18-го по 20-й годы прошлого века скончались примерно 675 тысяч американцев.

Очередная вспышка коронавируса началась в конце июня из-за распространения дельта-штамма. Он заразнее первоначального варианта коронавируса, и болезнь часто протекает в тяжёлой форме. К тому же мутировавший вирус не щадит и молодых.

В этой клинике во Флориде много заражённых. Медики говорят, что устали.

[Келси Симонс, медсестра]:

«Теперь мы видим много молодых людей, и это ужасно. У них есть дети. Так что всё это трудно и эмоционально, и физически».

Этому пациенту 38 лет. Он заболел после поездки в Чикаго.

[Уилл Фаррелл, пациент]:

«Я был шафером (на свадьбе) и должен был поехать. Я вернулся через два-три дня с этим дурацким COVID».

Между тем эксперты отмечают, что во время «испанки» смертность в США была выше, чем сейчас во время пандемии коронавируса. 100 лет назад в Америке жило примерно 105 миллионов человек, сейчас живёт 330 миллионов.

От COVID-19 умирают в основном пожилые, а от «испанки» скончалось много молодых здоровых людей и детей.

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