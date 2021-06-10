Бесстрашный бельчонок охраняет деньги в магазине своего спасителя

Бельчонок с львиным сердцем охраняет кассу ювелирного магазина в турецком городе Диярбакыр. Видимо, так зверёк по..

[Мехмет Юксель, владелец магазина]:

«Мемоджан немедленно встаёт на защиту, когда кто-то пытается взять деньги и золото из кассы. Сначала я подумал, что это совпадение, но потом понял, что это не так».

Бельчонок с львиным сердцем охраняет кассу ювелирного магазина в турецком городе Диярбакыр. Видимо, так зверёк по кличке Мемоджан благодарит владельца заведения Мехмета за своё спасение. Мужчина и бельчонок дружат уже три месяца.

Мехмет подобрал бельчонка и его братьев после того, как они осиротели. Остальные зверьки уже вернулись на волю, а Мемоджан пока задерживается.

[Мехмет Юксель, владелец магазина]:

«Мемоджан остаётся со мной дольше, чем ожидалось, из-за повреждённой лапы. Он гуляет по магазину. На ночь я забираю его домой. В клетку не сажаю. Он свободное животное».

По мнению ювелира, бельчонок понимает, что хрустящие бумажки в кассе – это что-то важное и ценное, поэтому охраняет их. Зверёк также любит бегать по прилавку и красоваться перед покупателями. Когда он выздоровеет, его выпустят на волю.

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