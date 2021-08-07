Как такса спасла друга-сенбернара

Сенбернар Джаззи убежал со двора, когда хозяина не было дома. Такса по кличке Рэйзор отправилась на его поиски.

Рэйзор нашёл друга, застрявшего в грязной канаве. Джаззи весит около 80 кг, и вытащить его такса не могла. На следующий день с утра Рэйзор начал громко лаять. «Я пошёл покормить пса, а он как будто сошёл с ума, пытаясь привлечь моё внимание», – рассказал хозяин собаки. Рэйзор так громко лаял, что пришёл сосед, узнать, что случилось.