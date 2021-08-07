Телеканал NTD

Как такса спасла друга-сенбернара

Как такса спасла друга-сенбернара
Как такса спасла друга-сенбернара

Сенбернар Джаззи убежал со двора, когда хозяина не было дома. Такса по кличке Рэйзор отправилась на его поиски.

Рэйзор нашёл друга, застрявшего в грязной канаве. Джаззи весит около 80 кг, и вытащить его такса не могла. На следующий день с утра Рэйзор начал громко лаять. «Я пошёл покормить пса, а он как будто сошёл с ума, пытаясь привлечь моё внимание», – рассказал хозяин собаки. Рэйзор так громко лаял, что пришёл сосед, узнать, что случилось.

Рэйзор побежал к месту происшествия. Мужчины последовали за ним. Они увидели Джаззи, застрявшего в грязи, и вызвали спасателей. Собака погрузилась в грязную жижу на метр, её вытаскивали восемь спасателей в течение 18 часов. Затем Джаззи искупали, накормили, и теперь друзья опять вместе.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...