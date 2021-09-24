В беде не бросили: добровольцы собирают для пострадавших от вулкана еду и одежду

На канарском острове Пальма продолжает агрессивно извергаться вулкан. Поток лавы уже уничтожил более 200 домов. Эвакуировались..

На канарском острове Пальма продолжает агрессивно извергаться вулкан. Поток лавы уже уничтожил более 200 домов. Эвакуировались не менее 6000 жителей.

Людей не оставили в беде. В целом на острове живёт 80 тысяч человек. Волонтёры собирают для лишившихся крова еду и одежду и даже детские игрушки. Организовано уже 13 центров такого сбора.

[Хосе-Антонио, волонтёр]:

«Просто пытаемся помочь. Мне не по себе, когда сижу дома и ничего не могу сделать. Здесь я, по меньшей мере, могу посильно помогать». [Инма, волонтёр]:

«Мы все добровольцы. Люди приносят одежду, еду, всё необходимое. Мы сортируем одежду на мужскую и женскую, и по размеру, чтобы было легко распределять».

По предварительным данным, вулкан уже уничтожил собственности примерно на 102 миллиона долларов.

Власти Испании обещают купить для пострадавших два жилых комплекса с 73 домами. Помочь с временным жильём планируют и испанские банки.

Пострадал и урожай бананов – основного экспортного продукта острова.

Специалисты говорят, что вулканические газы для здоровья человека не опасны. Но столб густого дыма растянулся более чем на 4 километра, и это может угрожать самолётам. Пока аэропорт Пальмы работает в обычном режиме.

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