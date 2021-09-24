В беде не бросили: добровольцы собирают для пострадавших от вулкана еду и одежду
На канарском острове Пальма продолжает агрессивно извергаться вулкан. Поток лавы уже уничтожил более 200 домов. Эвакуировались..
Дата загрузки: 2021-09-24
Людей не оставили в беде. В целом на острове живёт 80 тысяч человек. Волонтёры собирают для лишившихся крова еду и одежду и даже детские игрушки. Организовано уже 13 центров такого сбора.
[Хосе-Антонио, волонтёр]:
«Просто пытаемся помочь. Мне не по себе, когда сижу дома и ничего не могу сделать. Здесь я, по меньшей мере, могу посильно помогать».
[Инма, волонтёр]:
«Мы все добровольцы. Люди приносят одежду, еду, всё необходимое. Мы сортируем одежду на мужскую и женскую, и по размеру, чтобы было легко распределять».
По предварительным данным, вулкан уже уничтожил собственности примерно на 102 миллиона долларов.
Власти Испании обещают купить для пострадавших два жилых комплекса с 73 домами. Помочь с временным жильём планируют и испанские банки.
Пострадал и урожай бананов – основного экспортного продукта острова.
Специалисты говорят, что вулканические газы для здоровья человека не опасны. Но столб густого дыма растянулся более чем на 4 километра, и это может угрожать самолётам. Пока аэропорт Пальмы работает в обычном режиме.
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