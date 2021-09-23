В Греции тестируют дрон для доставки лекарств в отдалённые районы
Важные испытания проходят в греческом городе Трикала. Здесь тестируют дрон, созданный для доставки лекарств. Аппарат взлетает..
Дата загрузки: 2021-09-23
Важные испытания проходят в греческом городе Трикала. Здесь тестируют дрон, созданный для доставки лекарств. Аппарат взлетает с площадки на окраине Трикалы и направляется к городской аптеке.
Здесь к нему выходит фармацевт и забирает часть груза. После этого дрон направляется к ближайшей деревне.
В Греции много горных деревушек, которые зимой во время сильных снегопадов оказываются отрезанными от цивилизации. В таких ситуациях и может пригодиться беспилотник.
[Димитрис Папастергиу, мэр Трикалы]:
«Технологии могут дать реальные решения жизненных проблем в современном мире. Сейчас дрон доставил лекарства в ближайшую аптеку, а завтра, может быть, доставит их туда, где произошла какая-нибудь чрезвычайная ситуация».
[Димитрис Анастасиу, президент Ассоциации фармацевтов Трикалы]:
«Дрон поможет тем, кому требуется немедленная помощь, или людям, которые не могут сами пойти в аптеку. Также он будет летать в изолированные места. Думаю, мы на шаг приблизились к будущему».
Дрон-курьер также позволит реже пользоваться автомобилями, что сократит выбросы углерода в атмосферу.
Тестирование проходит в рамках программы «Гармония», которую финансирует Евросоюз. Проект также предназначен для испытаний наземных беспилотных транспортных средств в городских условиях.
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