В Греции тестируют дрон для доставки лекарств в отдалённые районы

Важные испытания проходят в греческом городе Трикала. Здесь тестируют дрон, созданный для доставки лекарств. Аппарат взлетает..

Важные испытания проходят в греческом городе Трикала. Здесь тестируют дрон, созданный для доставки лекарств. Аппарат взлетает с площадки на окраине Трикалы и направляется к городской аптеке.

Здесь к нему выходит фармацевт и забирает часть груза. После этого дрон направляется к ближайшей деревне.

В Греции много горных деревушек, которые зимой во время сильных снегопадов оказываются отрезанными от цивилизации. В таких ситуациях и может пригодиться беспилотник.

[Димитрис Папастергиу, мэр Трикалы]:

«Технологии могут дать реальные решения жизненных проблем в современном мире. Сейчас дрон доставил лекарства в ближайшую аптеку, а завтра, может быть, доставит их туда, где произошла какая-нибудь чрезвычайная ситуация». [Димитрис Анастасиу, президент Ассоциации фармацевтов Трикалы]:

«Дрон поможет тем, кому требуется немедленная помощь, или людям, которые не могут сами пойти в аптеку. Также он будет летать в изолированные места. Думаю, мы на шаг приблизились к будущему».

Дрон-курьер также позволит реже пользоваться автомобилями, что сократит выбросы углерода в атмосферу.

Тестирование проходит в рамках программы «Гармония», которую финансирует Евросоюз. Проект также предназначен для испытаний наземных беспилотных транспортных средств в городских условиях.

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