Роскошные и электрические: выставка гибридных суперкаров открылась в Калифорнии

Rolls Royce, McLaren и Lamborghini. На всеобщее обозрение в Калифорнии выставили самые роскошные автомобили. Но это..

Rolls Royce, McLaren и Lamborghini. На всеобщее обозрение в Калифорнии выставили самые роскошные автомобили. Но это не традиционные бензиновые машины, а гибриды – наполовину электрические.

Ежегодное мероприятие доказывает, что быстрые, мощные и очень дорогие также могут быть экологичными.

Новейшие модели представляет более десяти брендов класса люкс.

[Кай Лермен, глава The Quail]:

«Думаю, всё больше ведущих компаний начнут представлять либо электрокары, либо гибриды, либо какие-то новые технологии или комбинации. На мировом рынке есть спрос».

В прошлом году выставку отменили из-за пандемии. Так что у производителей был дополнительный год, чтобы подготовить электроновинки.

Lamborghini представляет гибридную модель Countach. Стоит 2,5 миллиона долларов. Разгоняется до сотни менее чем за три секунды.

[Стефан Винкельман, глава Lamborghini]:

«Производительность наших гибридных автомобилей будет лучше, чем у текущего поколения».

Бывший чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон пришёл на презентацию новых моделей Lotus, включая электрокар Emira.

[Дженсон Баттон, автогонщик]:

«Есть водородная технология, много биотоплива. Так что новые технологии появляются постоянно, и это приятно видеть. Каждый разрабатывает что-то новое».

Впрочем, пока неясно, когда американцы захотят массово пересесть за руль электрических авто. Пока самые популярные здесь в стране – топливозатратные городские внедорожники.

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