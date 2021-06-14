Эра Нетаньяху закончилась: в Израиле выбрали нового премьера

Рекордный 12-летний срок пребывания Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля завершился в воскресенье. Парламент страны утвердил новое правительство во главе с националистом Нафтали Беннетом.

Это невероятный сценарий, которого многие израильтяне не ожидали.

Новое правительство утвердили с перевесом всего в один голос: 60 к 59. Согласно условиям коалиции, лидер альянса правых партий «Ямина» будет исполнять обязанности премьера до сентября 2023 года. Затем на посту его сменит лидер центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид.

Беннетт созвал первое заседание кабинета министров и пообещал «залечить раскол» среди народа Израиля.

[Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля]:

«Это только начало. И без преувеличения можно сказать, что трудности есть. Мы сформировали правительство единства. Теперь граждане Израиля ожидают от нас действий. Мы будем действовать вместе, в партнёрстве и ответственно, чтобы убрать раскол среди людей и немедленно вернуть страну к нормальной работе после долгого периода паралича и раздоров».

В Тель-Авиве и Иерусалиме прошли акции сторонников и противников Нетаньяху.

[сторонник нового правительства]:

«Да, я здесь отмечаю конец старой эры, говорю «прощай» нашему премьер-министру и радуюсь приходу новых премьеров Нафтали Беннета и Яира Лапида. Мы хотим, чтобы они добились успеха и снова нас объединили». [сторонник Биньямина Нетаньяху]:

«Это очень плохое решение. Беннет, Либерман, Саар и правая сторона вступила в коалицию с левыми, с террористами. Это часть терроризма».

Сам Нетаньяху говорит, что уходит в оппозицию, однако обещает вернуться.

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