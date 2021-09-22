Аэротакси и пожарный дрон: камбоджийские студенты проектируют беспилотники

Восемь пропеллеров и школьный стул в качестве кресла пассажира – так выглядит беспилотный дрон, разработанный камбоджийскими..

Восемь пропеллеров и школьный стул в качестве кресла пассажира – так выглядит беспилотный дрон, разработанный камбоджийскими студентами из Пномпеня.

Прототип оснащён четырьмя электромоторами. Он может подняться на четыре метра и продержаться в воздухе десять минут. При этом выдерживает пилота весом не более 60 килограммов.

[Лонх Ваннситх, студент]:

«Когда он летит без пилота, то сильно вибрирует. Если я сижу в нём и управляю им, он становится стабильнее. Полёт на нём очень волнует».

Студенты Технологического института Камбоджи трудятся над проектом уже три года. В него вложено 20 тысяч долларов США. На доработки и тестирование потребуется ещё два года.

[Лонх Ваннситх, студент]:

«В Пномпене всегда большие пробки на дорогах. Перед разработкой беспилотника мы провели некоторые исследования, а потом решили создать беспилотное аэротакси, чтобы немного облегчить жизнь людей».

Студенты также планируют создать беспилотник для пожарных. На нём можно будет добраться до верхних этажей, куда не достаёт пожарная автолестница. Дрон поможет либо доставить воду, либо протянуть шланг. На разработку понадобится 40 тысяч долларов.

Молодые инженеры обещают, что серийные летательные аппараты будут дешевле. Ну а пока они ищут спонсоров для своих проектов.

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