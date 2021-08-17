Заплыв на лодках из чего попало прошёл на Дунае
Лодки из картона, пластиковых бутылок, пустых баков, пенопласта и велосипедных деталей. На Дунае в Венгрии прошёл..
Дата загрузки: 2021-08-17
Полёт фантазии здесь не ограничен. Но есть определённые правила. Лодки нельзя делать из готовых лодок, каяков или каноэ, а также использовать материалы, которые вредят окружающей среде.
[Рафаэль Соллоси, организатор заплыва]:
«В окрУге живёт очень много слегка сумасшедших людей. Поэтому столько желающих построить такие лодки и принять участие в заплыве. Они часто говорят, что в это время чувствуют себя рок-звёздами на сцене».
Одна команда построила лодку в виде блюда с пиццей. А головы участников выполняли роль начинки. Правда, лопасти с помощью педалей крутить так и не получилось.
[участник заплыва]:
«Наша команда в пиццерии в любом случае сумасшедшая, к тому же мы все любим реку, и мы фанаты этой деревни. Есть ещё много других причин, по которым мы делаем это, но самая важная – от души посмеяться».
В целом в заплыве поучаствовало 16 команд.
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