Mercedes, Maybach и Smart: электрические премьеры Мюнхенского автосалона

Именитые бренды презентуют новинки в преддверии международного автомобильного салона в Германии. Электрический седан Mercedes EQE поспорит за место на рынке с Tesla Model S, BMW i4 и Porsche Taycan.

Модель EQE – младшая сестра лифтбека Mercedes EQS, представленного в апреле. Базовая версия новинки будет оснащена электромотором мощностью 292 лошадиные силы. Позже выйдут полноприводные электрокары с двумя двигателями. Запас хода в зависимости от оснащения составит от 545 до 660 километров.

А этот роскошный электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS – пока только концепт. Технических подробностей немного. Известно, что полного заряда батареи хватит на 600 километров.

Daimler также рассекретил концепт внедорожника Gelaendewagen на батареях. Когда он станет серийной версией, не сообщается.

[Ола Келлениус, глава компании Daimler AG]:

«Мы позволяем поклонникам брендов Mercedes-Benz и Maybach заглянуть в будущее изысканной роскоши, полностью электрической, исследуя модели Maybach EQS и легендарный Gelaendewagen – роскошный внедорожник, созданный для приключений».

Ещё одна премьера – новый кроссовер Smart Concept. Дизайн электрокара принадлежит специалистам концерна Daimler. Технической разработкой займутся в китайской компании Geely.

[Дирк Адельманн, директор компании Smart Europe]:

«Почему Smart становится больше? Мы считаем, что добились большого успеха в сегменте микроавтомобилей. Теперь марка Smart расширяет предложение, предлагая компактные кроссоверы для небольших семей».

Международный автомобильный салон в этом году пройдёт не во Франкфурте, а в Мюнхене. Организаторы выбрали столицу Баварии, поскольку та пообещала превратить весь центр города в выставочную площадку и предложила новую концепцию мероприятия.

Его популярность в последние годы падала. Если в 2015-м автосалон посетили 930 тысяч человек, то 2019-м – всего 560 тысяч.

Автошоу в Мюнхене – первое в мире крупное мероприятие в сфере автомобильной промышленности с начала пандемии.

Короткая ссылка на эту страницу: