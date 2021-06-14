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Как мама-белка попросила человека о помощи

Как мама-белка попросила человека о помощи
Как мама-белка попросила человека о помощи

Майкл гулял в парке, кругом прыгали белки. Одна из них стала кружить возле него. Майк подумал, что белка голодная. Но, оказалось, что нет.

Она прыгнула прямо ему под ноги, а затем – к подножию дуба. Майкл последовал за ней. Белка привела его к крошечному бельчонку. У него была повреждена лапка, а поблизости в кустах сидела кошка. Мужчина отпугнул кошку и вызвал службу спасения животных. Они забрали бельчонка.

Теперь каждый раз, гуляя по парку, Майкл вглядывается в гущу листвы и вспоминает ту белку.

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