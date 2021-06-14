Как хор помогает жителям Перта преодолеть изоляцию и найти друзей

Каждую неделю по улице Миррабука в австралийском городе Перт разносятся звуки пения. Это репетирует местный общественный..

[Вирджиния Аден, один из организаторов хора]:

«Думаю, что пение и музыка – это универсальный язык. Не обязательно знать английский, чтобы быть здесь. Когда мы приглашаем людей, то говорим, что приветствуются все веры, все культуры, все религии, все возрасты и все возможности».

Каждую неделю по улице Миррабука в австралийском городе Перт разносятся звуки пения. Это репетирует местный общественный хор. Присоединиться к занятиям может каждый.

Хор под названием «Один голос Миррабуки» основали для того, чтобы помочь людям преодолеть изоляцию в регионе, где проживают представители многих национальностей.

Один из руководителей коллектива – Мартин Мидер. Он соавтор сценария фильма 1997 года под названием «Дорога к раю». Лента рассказывает историю военнопленных, которые поют, чтобы пережить время, проведённое в лагерях.

[Мартин Мидер, один из руководителей хора]:

«Многие считают, что не умеют петь. Им говорят их учителя, друзья и родственники, что они не умеют петь. Но это полная чепуха».

После репетиции время немного перекусить.

[Флоренс Онг, участница хора]:«Им очень нравятся мои спринг-роллы. Они говорят, что я королева спринг-роллов». [Паулин Ричардс, участница хора]:«Это объединяет людей. Мы не просто пришли, попели и убежали домой – мы едим и общаемся».

Для Мидера это также выход из зоны комфорта.

[Мартин Мидер, один из руководителей хора]:«Люди сегодня ограждают себя заборами. Они даже не знают своих соседей. Поэтому такой хор помогает людям немного открыться».

Хор также создаёт среду, в которой люди не стесняются попросить помощи или оказать её другим.

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