Как хор помогает жителям Перта преодолеть изоляцию и найти друзей
Каждую неделю по улице Миррабука в австралийском городе Перт разносятся звуки пения. Это репетирует местный общественный..
Дата загрузки: 2021-06-14
[Вирджиния Аден, один из организаторов хора]:
«Думаю, что пение и музыка – это универсальный язык. Не обязательно знать английский, чтобы быть здесь. Когда мы приглашаем людей, то говорим, что приветствуются все веры, все культуры, все религии, все возрасты и все возможности».
Хор под названием «Один голос Миррабуки» основали для того, чтобы помочь людям преодолеть изоляцию в регионе, где проживают представители многих национальностей.
Один из руководителей коллектива – Мартин Мидер. Он соавтор сценария фильма 1997 года под названием «Дорога к раю». Лента рассказывает историю военнопленных, которые поют, чтобы пережить время, проведённое в лагерях.
[Мартин Мидер, один из руководителей хора]:
«Многие считают, что не умеют петь. Им говорят их учителя, друзья и родственники, что они не умеют петь. Но это полная чепуха».
После репетиции время немного перекусить.[Флоренс Онг, участница хора]:
«Им очень нравятся мои спринг-роллы. Они говорят, что я королева спринг-роллов». [Паулин Ричардс, участница хора]:
«Это объединяет людей. Мы не просто пришли, попели и убежали домой – мы едим и общаемся».
Для Мидера это также выход из зоны комфорта.[Мартин Мидер, один из руководителей хора]:
«Люди сегодня ограждают себя заборами. Они даже не знают своих соседей. Поэтому такой хор помогает людям немного открыться».
Хор также создаёт среду, в которой люди не стесняются попросить помощи или оказать её другим.
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