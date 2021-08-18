«Они точно погибнут»: афганец из Москвы призывает спасти его семью

Этот афганец бежал из своей страны в Россию в страхе за свою жизнь. Тогда «Талибан», запрещённая..

Этот афганец бежал из своей страны в Россию в страхе за свою жизнь. Тогда «Талибан», запрещённая в России и других странах группировка, ещё только наступала на Кабул. Этот мужчина, который попросил не называть его имени, воспользовался футбольным чемпионатом ЕВРО-2020 и получил паспорт болельщика.

Причин своего бегства от талибов не раскрывает. Но говорит, что его определённо бы убили. Теперь он боится за свою семью. Его жена, дочка и две сестры собирались присоединиться к нему через несколько дней после его отъезда. Но их по непонятным причинам не выпустили из страны.

Он с ужасом следил за новостями о том, что группировка захватила контроль над Афганистаном. Теперь не знает, как быть.

[беженец из Афганистана]:

«Я пытаюсь найти способ вывезти их. Там осталось четыре женщины. А мы знаем из истории Афганистана, что талибы не позволяют женщинам выходить без мужчин. Они не могут выйти на улицу. Это большая проблема. А я не могу спать. Мне постоянно снятся кошмары. Моя десятимесячная дочка такая славная. Надеюсь, с ними всё хорошо. Надежда – это всё, что у меня осталось».

Афганец живёт в Москве без документов, работу пока найти не может. Но сейчас его больше всего беспокоит только одно – жизнь его родных.

[беженец из Афганистана]:

«Я прошу УВКБ ООН, Российскую Федерацию и другие страны: пожалуйста, помогите. Мне нужно их вывезти оттуда, потому что, если я этого не сделаю, они точно погибнут».

Как сообщается, ряд афганцев приехали в Россию по паспортам футбольных болельщиков и остались в стране. Они в похожей ситуации.

[беженец из Афганистана]:

«Я учитель психологии, но сейчас мне кажется, что я сам схожу с ума. Я не могу сконцентрироваться, не могу ничего делать. Думаю только о своей семье. Я будто умер, потому что семья – это самое главное. Без семьи нет жизни. Мне повезло, что я уехал, но если они ко мне приедут, это будет самый счастливый день в моей жизни».

Между тем, талибы выступили с заявлением. Они утверждают, что хотят сохранить право женщин работать в тех секторах, которые позволяют законы шариата.

[Забиулла Муджахид, представитель «Талибана»]:

«Вы и мы видим, что в сферах медицины, образования, полиции и в других секторах нам нужны женщины, поскольку это общественная необходимость».

Тем временем афганцы продолжают бежать из страны, пользуясь самолётами иностранных миссий. На них эвакуируют дипломатов и военных, а также забирают афганцев, которые боятся за свою жизнь.

Этот рейс прибыл из Кабула в Лондон. В целом Великобритания планирует вывезти тысячи граждан Афганистана. Многие из них дежурят в аэропорту прямо у взлётно-посадочных полос в надежде попасть на какой-то рейс.

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