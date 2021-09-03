Дикие соседи: жители элитного района просят избавить их от капибар

Огромные «морские свинки» буквально наводнили элитный район в городе Тигре в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Этих животных называют капибарами. Здесь они повсюду, и, как видно, совсем не стесняются прохожих.

Такое соседство изрядно поднадоело некоторым местным жителям. Животные портят газоны.

[Марсело Кантон, представитель Ассоциации района Нордельта]:

«Капибары постоянно вторгаются во дворы, расположенные у воды. Это может быть опасно для домашних животных, для собак. Для людей никакой опасности нет. Капибары также поедают садовые растения. Некоторых это злит, и люди просят истребить популяцию».

Сейчас по окрестностям гуляет около 400 капибар. Но они размножаются в геометрической прогрессии.

[Марсело Кантон, представитель Ассоциации района Нордельта]:

«Численность капибар резко возрастает. Самки дают по два потомства в год, до семи детёнышей за раз. То есть каждая рожает до 15 свинят».

Такая ситуация отчасти сложилась из-за разрастания города. Капибары водились здесь давно. Но на болотистых землях строят новые районы. Водосвинки уходить не пожелали и сосредоточились на ограниченной территории.

[Марсело Кантон, представитель Ассоциации района Нордельта]:

«Нужно найти способ контролировать популяцию. Мы хотим, чтобы капибары продолжали здесь жить. Нам хорошо рядом с ними, они нам нравятся, но им уже не хватает места. Поэтому нужно остановить рост популяции».

Департамент флоры и фауны провинции Буэнос-Айрес также сказал, что никаких радикальных мер в отношении капибар принимать не будет. Популяцию планируют брать под контроль постепенно.

Капибары могут вырастать до одного метра 30 сантиметров в длину. Это крупнейший в мире грызун и ближайший родственник морских свинок. Водится по всей Южной Америке. Питаются капибары исключительно растительностью.

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