Мама 16 детей обучает их дома

Американка Лиетт Ребек была единственным ребёнком у родителей. Она всегда мечтала о большой семье.

Лиетт встретилась с Дэвидом, когда ей было 19 лет. Через 10 дней после знакомства они поженились. Спустя два года у супругов родилась дочка.

Сейчас у семейной пары –16 детей, из них четверо – приёмных.

Лиетт обучает всех детей на дому. Она говорит, что в неделю дети посещают 88 спортивных занятий. На продукты тратит 650 долларов в неделю: покупает 45 литров молока, 100 яиц, 18 кг курицы, 22 кг картофеля.