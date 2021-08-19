Голодные гаитяне пришли к аэропорту требовать гуманитарную помощь

Толпа голодных людей собралась у аэропорта города Ле-Ке на юге Гаити. Этот населённый пункт больше всего..

Толпа голодных людей собралась у аэропорта города Ле-Ке на юге Гаити. Этот населённый пункт больше всего пострадал в результате землетрясения 14 августа.

Люди пришли требовать гуманитарной помощи. В аэропорт прибыл очередной вертолёт с продовольствием и товарами первой необходимости. Но пострадавшие говорят, что им ничего не дают.

[Кадет Сувенанс, жертва землетрясения]:

«Если гуманитарную помощь передадут, нужно, чтобы её отдали людям, а не оставили себе. У нас нет президента, нет законодателей, нет сенаторов. Нас бросили. Мы ждём божьей помощи».

Землетрясение было силой 7,2 балла. Оно оставило города в руинах и убило более 2100 человек. Завалы продолжают разбирать, то есть погибших, скорее всего, будет больше. Кроме того, больницы переполнены ранеными.

[пострадавший]:

«Я упал и потерял сознание. Очнулся в больнице. У меня поломаны берцовая кость и голень. Жду здесь, чтобы поговорить с врачами и узнать, что дальше делать и всё ли хорошо».

Многие люди продолжают спать под открытым небом. Палаток и чистой воды не хватает. Сейчас в помощи нуждается не менее 600 тысяч гаитян. 135 тысяч семей остаются без крова. В стихийных лагерях сохраняется опасность эпидемий, в частности холеры.

Гаити – беднейшая страна Америки. И она по-прежнему не восстановилась после более разрушительного землетрясения 11-летней давности. Оно убило более 200 тысяч человек.

Кроме того, 7 июля здесь убили президента. Гаити погрузилась в политический и экономический хаос.

Чили, Колумбия, Доминиканская Республика, Мексика, Панама, США и Венесуэла направили на Гаити продукты питания, лекарства и другие товары. Помог и Тайвань, у которого с Гаити установлены дипломатические связи.

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