«Алмазы» оказались кварцем: как рухнули надежды искателей сокровищ в ЮАР

Кристаллами кварца оказались неопознанные камни, которые породили алмазную лихорадку в провинции Квазулу-Натал в ЮАР. Геологи сделали..

Кристаллами кварца оказались неопознанные камни, которые породили алмазную лихорадку в провинции Квазулу-Натал в ЮАР. Геологи сделали анализ образцов и подтвердили, что минералы большой ценности не имеют.

Первый камень обнаружил в поле местный пастух. После этого сюда начали съезжаться искатели сокровищ со всей страны. Власти провинции насчитали 3000 человек. Они призывали копателей покинуть это место, поскольку опасались, что большое скопление людей будет способствовать распространению коронавируса.

После заявления экспертов об отсутствии ценности найденных минералов землекопов стало в шесть раз меньше. Результат алмазной лихорадки – 50 гектаров покрытого ямами поля. Глубина некоторых доходит до метра. Это опасно для крупного рогатого скота, который здесь пасут.

По мнению провинциальных властей, происшествие наглядно показало масштаб социально-экономических проблем в стране. В ЮАР высокий уровень безработицы, и многие живут впроголодь. Искатели алмазов надеялись улучшить своё материальное положение.

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