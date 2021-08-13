Настоящий чай ройбуш теперь могут делать только в ЮАР

У Франции есть шампанское, у Ирландии – виски. А ЮАР теперь может похвастаться собственным брендом чая...

У Франции есть шампанское, у Ирландии – виски. А ЮАР теперь может похвастаться собственным брендом чая. Европейский союз присвоил уникальный региональный статус ройбушу, который также называют ройбос. Напиток с таким названием смогут производить только в ЮАР.

Это отличная новость прежде всего для фермеров. Теперь они смогут продавать этот продукт дороже, и спрос на него, как ожидается, вырастет.

С местного языка «ройбуш» переводится как «красный куст». Напиток делают из высушенных измельчённых листьев и побегов кустарника аспалатуса линейного.

Под него отведено 70 тысяч гектаров земель в провинциях Западный Кейп и Северный Кейп. Чай выращивает около 500 фермеров.

[Деон Зандберг, фермер]:

«Уникальность ройбуша в том, что он растёт на очень небольшой и удалённой территории. Он уникален, потому что растёт здесь естественным образом. Кроме того, это очень полезный продукт».

Ежегодно в ЮАР производят около 15 тысяч тонн ройбуша. Половину экспортируют в Японию, Германию и Нидерланды.

В этом лондонском магазине изысканных напитков ройбушу отведено отдельное место.

[Оттили Каннингем, эксперт по чаю и кофе]:

«Для нас большое значение имеет происхождение напитка, а у ройбуша – фантастическая история. Важно, кто его выращивает и в какой среде».

Издавна ройбуш был для местного населения ЮАР тонизирующим напитком, таким как чай, кофе или мате в других частях мира.

Считается, что он снижает уровень холестерина и нормализует давление. Он также уменьшает риск сердечно-сосудистых и онкозаболеваний и помогает при аллергии и головной боли. Кроме этого, ройбуш входит в состав многих косметических продуктов.

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