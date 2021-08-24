На Шри-Ланке делают картонные гробы из-за роста смертей от COVID-19

Картонные гробы вместо деревянных теперь делают на Шри-Ланке. Из-за эпидемии коронавируса похороны становятся тяжким бременем для..

Картонные гробы вместо деревянных теперь делают на Шри-Ланке. Из-за эпидемии коронавируса похороны становятся тяжким бременем для малоимущих семей. А картонный гроб в шесть раз дешевле деревянного.

Идея принадлежит чиновнику из города Дехивала-Маунт-Лавиния. Здесь же работает фабрика по производству бюджетных гробов.

[Приянтха Сахабанду, городской советник]:

«Полгода назад мы представили образец городскому совету и получили его одобрение. Во время распространения коронавируса людям стало трудно покупать дорогие деревянные гробы».

На фабрике используют картон, сделанный из вторсырья. На сборку одного изделия уходит полчаса. Гроб выдерживает вес до 100 килограммов. Стоит 22 доллара.

На Шри-Ланке умерших в основном кремируют. Картонный гроб сгорает быстро. Так в атмосферу попадает меньше углекислого газа. К тому же вырубают меньше деревьев.

[Приянтха Сахабанду, городской советник]:

«В стране каждый день (по разным причинам) умирает примерно 400 человек. Чтобы сделать 400 гробов, нужно срубить от 250 до 300 деревьев. Чтобы сохранить природу, я предложил городскому комитету здравоохранения делать картонные гробы».

Фабрика выпустила уже 350 картонных гробов. Сейчас здесь делают ещё 150, и заказы продолжают поступать.

На острове с конца июля растёт количество заражений коронавирусом. В общей сложности здесь выявлено более 390 тысяч случаев. Новая вспышка вызвана распространением дельта-штамма. 20 августа власти на полторы недели ввели жёсткий локдаун. А на следующий день в стране зарегистрировали 198 смертей за сутки. Это самый высокий показатель за всё время пандемии.

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