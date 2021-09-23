Спасать носорогов, продавая их рога, хочет заповедник в ЮАР

Это крупнейший в ЮАР частный заповедник носорогов. Однако он оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем...

[Джон Хьюм, заводчик носорогов]:

«Правительство должно помочь мне экспортировать продукцию живых носорогов, их рогов. Или же нужно построить фабрику, на которой из рогов будут делать украшения или лекарства. Если бы правительство помогло мне, чтобы я мог обеспечивать этот проект, то он бы становился всё лучше и лучше, и носорогов было бы больше».

Это крупнейший в ЮАР частный заповедник носорогов. Однако он оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. Его директор говорит, что 4,5 года он защищал охраняемые виды носорогов. Но теперь, чтобы продолжить, ему нужно разрешение на продажу их рогов.

Рога носорогов используют в традиционной китайской медицине. Считается, что они обладают целебными свойствами. Также ювелирные изделия из этого материала в Азии – показатель статуса.

Заповедник находится на северо-западе ЮАР. Здесь обитает почти 2000 южных белых носорогов. У них периодически спиливают рога. Но продавать их нельзя, поэтому владелец просто их собирает.

[Мишель Отто, ветеринар]:

«Для нас это мера безопасности. Это отпугивает браконьеров, поскольку у нас столько носорогов. Мы постоянно спиливаем им рога, поэтому браконьеры не приходят».

Каждый год здесь рождается по 200 детёнышей. Владелец заповедника говорит, что денег на содержание не хватает. Однако добиться разрешения на экспорт рогов пока не получается.

На веб-сайте Министерства окружающей среды говорится, что международная коммерческая торговля рогами носорога по-прежнему запрещена соответствующей конвенцией.

При этом чаще всего браконьеры убивают носорогов в национальных парках Южной Африки. И в первой половине этого года случаев нападения на этих животных стало вдвое больше, чем было в 2020.

В некоторых парках носорогам спиливают рога. Но это не всегда помогает, поскольку часть рога остаётся. Кроме того, со временем он отрастает.

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