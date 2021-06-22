Торнадо близ Чикаго разрушили 130 домов
Вот так выглядит западный пригород Чикаго после нашествия торнадо. Повреждения огромны, однако человеческих жертв чудом удалось..
Дата загрузки: 2021-06-22
Вот так выглядит западный пригород Чикаго после нашествия торнадо. Повреждения огромны, однако человеческих жертв чудом удалось избежать. Особенно учитывая то, что торнадо пришли поздно вечером.
[Кит Монако, житель Вудриджа]:
«Около 11 вечера мы услышали звук, как будто едет поезд. Мы все собрались в подвале и услышали, как в дом что-то ударяет. Вскоре мы вышли во двор и увидели, что везде валяются поваленные деревья и фрагменты крыш».
Торнадо повредили около 130 жилых домов в городах Вудридж и Нейпервилл. Несколько десятков не подлежат восстановлению. Более 22 тысяч семей остались без света. Восемь местных жителей были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, в основном – с лёгкими.
[Бриджет Кейси, жительница Вудриджа]:
«Я была в шоке – я до сих пор в шоке. Но я очень счастлива, что никто не пострадал. А дом – это просто дом. Его можно отстроить заново, в отличие от людей».
[Кит Монако, житель Вудриджа]:
«Мы помогаем соседям – убираем деревья и обломки, очищаем дворы. С домом уже ничего не сделаешь – он разрушен, но остальное можно убрать».
Как сообщают в полиции, жертв удалось избежать в том числе потому, что многие местные жители заранее получили на мобильные телефоны уведомление о приближении торнадо и успели уехать.
В ту же ночь торнадо были зафиксированы и в штате Айова. Там повреждено несколько домов и начались перебои с электричеством. В штатах Мичиган и Миссури тем временем идут ливни с сильными порывами ветра. Там также есть проблемы с подачей электроэнергии.
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