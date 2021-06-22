Торнадо близ Чикаго разрушили 130 домов

Вот так выглядит западный пригород Чикаго после нашествия торнадо. Повреждения огромны, однако человеческих жертв чудом удалось..

Вот так выглядит западный пригород Чикаго после нашествия торнадо. Повреждения огромны, однако человеческих жертв чудом удалось избежать. Особенно учитывая то, что торнадо пришли поздно вечером.

[Кит Монако, житель Вудриджа]:

«Около 11 вечера мы услышали звук, как будто едет поезд. Мы все собрались в подвале и услышали, как в дом что-то ударяет. Вскоре мы вышли во двор и увидели, что везде валяются поваленные деревья и фрагменты крыш».

Торнадо повредили около 130 жилых домов в городах Вудридж и Нейпервилл. Несколько десятков не подлежат восстановлению. Более 22 тысяч семей остались без света. Восемь местных жителей были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, в основном – с лёгкими.

[Бриджет Кейси, жительница Вудриджа]:

«Я была в шоке – я до сих пор в шоке. Но я очень счастлива, что никто не пострадал. А дом – это просто дом. Его можно отстроить заново, в отличие от людей». [Кит Монако, житель Вудриджа]:

«Мы помогаем соседям – убираем деревья и обломки, очищаем дворы. С домом уже ничего не сделаешь – он разрушен, но остальное можно убрать».

Как сообщают в полиции, жертв удалось избежать в том числе потому, что многие местные жители заранее получили на мобильные телефоны уведомление о приближении торнадо и успели уехать.

В ту же ночь торнадо были зафиксированы и в штате Айова. Там повреждено несколько домов и начались перебои с электричеством. В штатах Мичиган и Миссури тем временем идут ливни с сильными порывами ветра. Там также есть проблемы с подачей электроэнергии.

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