Связь с предками: австралийка нашла себя благодаря плетению из виноградной лозы

Инсульт стал поворотным моментом в жизни этой австралийки. Сегодня Фелисити Чепмен проводит десятки семинаров по всему..

[Фелисити Чепмен, жительница Квинсленда]:

«Когда я среди деревьев, растений, рядом с водой, то чувствую, что нахожусь на своём месте».

Инсульт стал поворотным моментом в жизни этой австралийки. Сегодня Фелисити Чепмен проводит десятки семинаров по всему штату Квинсленд. А на них она обучает тому, что стало её главной страстью – плетению из виноградной лозы и окрашиванию тканей.

Всё началось четыре года назад. Тогда, после инсульта, у Фелисити проснулось непреодолимое желание изучить историю своего рода.

[Фелисити Чепмен, жительница Квинсленда]:

«Я никогда не чувствовала себя целостно, мне всегда казалось, что мне чего-то не хватает».

Материалы для любимого дела находит неподалёку от дома. Говорит, что наконец нашла своё призвание.

[Фелисити Чепмен, жительница Квинсленда]:

«Чувство неуверенности в себе, одиночества, ощущение себя гостем на этой земле, когда тебя никто не понимает, изменились. И сейчас я могу сказать: «Я знаю, кто я». Теперь всё обрело смысл».

На мастер-классы Фелисити приходят представители и других коренных народов.

[Барбара Уокер, участница мастер-класса]:

«Я росла большую часть своей жизни, не зная о наследии предков. И то, что мне действительно помогло – это плетение». [Тьерра Райли, участница мастер-класса]:

«Теперь я могу обучить этому своих детей и выстроить с ними связь на культурном уровне».

Как оказалось, на подобные мероприятия существует огромный спрос.

[Фелисити Чепмен, жительница Квинсленда]:

«Большинство из нас, как правило, живут вдали от своих корней. И плетение – действительно мощный способ перенестись домой».

Так, петля за петлей, эти женщины восстанавливают утраченную связь со своими предками.

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