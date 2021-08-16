Связь с предками: австралийка нашла себя благодаря плетению из виноградной лозы
Инсульт стал поворотным моментом в жизни этой австралийки. Сегодня Фелисити Чепмен проводит десятки семинаров по всему..
Дата загрузки: 2021-08-16
[Фелисити Чепмен, жительница Квинсленда]:
«Когда я среди деревьев, растений, рядом с водой, то чувствую, что нахожусь на своём месте».
Всё началось четыре года назад. Тогда, после инсульта, у Фелисити проснулось непреодолимое желание изучить историю своего рода.
[Фелисити Чепмен, жительница Квинсленда]:
«Я никогда не чувствовала себя целостно, мне всегда казалось, что мне чего-то не хватает».
Материалы для любимого дела находит неподалёку от дома. Говорит, что наконец нашла своё призвание.
[Фелисити Чепмен, жительница Квинсленда]:
«Чувство неуверенности в себе, одиночества, ощущение себя гостем на этой земле, когда тебя никто не понимает, изменились. И сейчас я могу сказать: «Я знаю, кто я». Теперь всё обрело смысл».
На мастер-классы Фелисити приходят представители и других коренных народов.
[Барбара Уокер, участница мастер-класса]:
«Я росла большую часть своей жизни, не зная о наследии предков. И то, что мне действительно помогло – это плетение».
[Тьерра Райли, участница мастер-класса]:
«Теперь я могу обучить этому своих детей и выстроить с ними связь на культурном уровне».
Как оказалось, на подобные мероприятия существует огромный спрос.
[Фелисити Чепмен, жительница Квинсленда]:
«Большинство из нас, как правило, живут вдали от своих корней. И плетение – действительно мощный способ перенестись домой».
Так, петля за петлей, эти женщины восстанавливают утраченную связь со своими предками.
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