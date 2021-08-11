Солнечную ладью фараона Хеопса перевезли с плато Гиза в Большой Египетский музей

Солнечная ладья фараона Хеопса обрела новый дом. Её переместили с плато Гиза в Большой Египетский музей...

Солнечная ладья фараона Хеопса обрела новый дом. Её переместили с плато Гиза в Большой Египетский музей.

Возраст судна – почти 4600 лет. Его длина – 42 метра, ширина – 5,6 метра. Весит оно 20 тонн.

Для перевозки использовали высокотехнологичное транспортное средство, сделанное в Бельгии. Процесс транслировали онлайн в режиме реального времени.

[Атеф Муфта, сотрудник Большого Египетского музея]:

«Мы установили металлические опоры, сделали рычаг и подложили что-то вроде рельсов. Потом мы тянули её по ним».

На транспортировку ушло 48 часов. Лодку в целости доставили к новому месту.

Ладью обнаружили в 1954 году. Она хранилась в закупоренной подземной камере в южном углу пирамиды Хеопса.

Ладья сделана из ливанского кедра, а некоторые детали – из нильской акации. Это говорит о том, что судно, вероятно, чинили. На нём было две каюты, а управлять им надо было с помощью пяти пар вёсел. При этом ладью нашли разобранной на 1200 деталей. Процесс сборки занял десять лет.

Учёные считают, что на лодке, возможно, перевозили тело фараона Хеопса из Мемфиса в Гизу. Ладья также должна была служить правителю в загробном мире.

Большой Египетский музей, экспонатом которого станет древний артефакт, должен открыться в этом году. Его строительство началось в 2002-м. Музей займёт площадь в 50 гектаров.

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