Сокровища жрецов: под мексиканской пирамидой нашли древние артефакты

Всем этим предметам – более 2000 лет. Они были закопаны в туннеле под мексиканской пирамидой Пернатого..

[Серхио Гомес, археолог]:

«Мы обнаружили много предметов с уникальными текстами и материалами в отличном состоянии. Они позволяют нам расширить представление о том, каким мы ранее представляли себе туннель».

Всем этим предметам – более 2000 лет. Они были закопаны в туннеле под мексиканской пирамидой Пернатого Змея в Теотиуакане. Чтобы их найти, археологу Серхио Гомесу вместе с командой потребовалось более 10 лет.

Всего было найдено около ста тысяч предметов. Среди них изящно вырезанные статуи, нефритовые украшения, гигантские раковины, расписная керамика и многие другие артефакты, которые сохранились почти в нетронутом виде.

Например, этот янтарный шар вероятно висел на шее священника. Предположительно, в нём был табак. Сам тоннель был сверкал золотом. Внутри он был покрыт мелкими кусочками пирита, который похож на драгоценный металл.

Археологи пришли к выводу, что туннель использовали до 250 года нашей эры.

Во время церемоний в тоннеле преподносили дары различным богам подземного мира и главному божеству города – Кетцалькоатлю.

Здесь обнаружили останки около 30 останков животных, главным образом хищников, например, ягуаров и пум. Кроме того, нашли остатки человеческих волос и кожи.

Но больше всего археологов поразили цветы. Они откопали четыре букета, которые использовали в ритуалах.

[Серхио Гомес, археолог]:

«Букеты прекрасно сохранились, и можно увидеть, как они были связаны. Мы даже нашли верёвки, которыми их перетянули».

Теотиуакан – ровесник Древнего Рима. Он процветал примерно с 100 года до нашей эры по 550 год нашей эры. Он был домом для 200 тысяч жителей, в основном проживавших в многоквартирных каменных домах, украшенных яркими фресками.

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