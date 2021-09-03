Сокровища жрецов: под мексиканской пирамидой нашли древние артефакты
Всем этим предметам – более 2000 лет. Они были закопаны в туннеле под мексиканской пирамидой Пернатого..
Дата загрузки: 2021-09-03
[Серхио Гомес, археолог]:
«Мы обнаружили много предметов с уникальными текстами и материалами в отличном состоянии. Они позволяют нам расширить представление о том, каким мы ранее представляли себе туннель».
Всего было найдено около ста тысяч предметов. Среди них изящно вырезанные статуи, нефритовые украшения, гигантские раковины, расписная керамика и многие другие артефакты, которые сохранились почти в нетронутом виде.
Например, этот янтарный шар вероятно висел на шее священника. Предположительно, в нём был табак. Сам тоннель был сверкал золотом. Внутри он был покрыт мелкими кусочками пирита, который похож на драгоценный металл.
Археологи пришли к выводу, что туннель использовали до 250 года нашей эры.
Во время церемоний в тоннеле преподносили дары различным богам подземного мира и главному божеству города – Кетцалькоатлю.
Здесь обнаружили останки около 30 останков животных, главным образом хищников, например, ягуаров и пум. Кроме того, нашли остатки человеческих волос и кожи.
Но больше всего археологов поразили цветы. Они откопали четыре букета, которые использовали в ритуалах.
[Серхио Гомес, археолог]:
«Букеты прекрасно сохранились, и можно увидеть, как они были связаны. Мы даже нашли верёвки, которыми их перетянули».
Теотиуакан – ровесник Древнего Рима. Он процветал примерно с 100 года до нашей эры по 550 год нашей эры. Он был домом для 200 тысяч жителей, в основном проживавших в многоквартирных каменных домах, украшенных яркими фресками.
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