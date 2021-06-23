Мужчина вмешался и спас птенцов лебедя

В британском приморском городе Сент-Айвс уровень воды в гавани из-за дождей резко поднялся. Вода подбиралась к гнезду самки лебедя, которая сидела на яйцах. Роб Адамсон, который живёт на пристани, очень беспокоился, что вода зальёт гнездо.

«Я не мог лечь спать, зная об этой ситуации. Я знал, что буду жалеть, если не сделаю ничего, чтобы спасти их», – рассказал мужчина.

Ночью он соорудил из подручных средств плот, затем поднял на него гнездо и лебедя с девятью яйцами.

«Отец-лебедь смотрел на меня, но никто из них не нападал. Я думаю, они знали, что я им помогаю», – сказал мужчина.

Благодаря Робу вода не затопила лебединое гнездо, и вскоре вылупились птенцы.