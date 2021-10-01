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Как редкая порода коз спасает холмы Ирландии от пожаров

Как редкая порода коз спасает холмы Ирландии от пожаров

Вот так ирландка Мелисса созывает свою команду по профилактике природных пожаров. А вот и сама команда...

Дата загрузки: 2021-10-01

Вот так ирландка Мелисса созывает свою команду по профилактике природных пожаров. А вот и сама команда. 25 полудиких коз местной древней породы.

[Мелисса Джукен, пастух]:
«Для этих ирландских барышень здесь есть работа, и они хорошо с ней справятся».

Дело в том, что эти козы очень любят поедать легковоспламеняющуюся растительность. А её как раз очень много на холмах Хоута – одного из самых богатых пригородов Дублина. Местные власти решили запустить проект.

[Падрейг Браун, глава Общества староирландской козы]:
«Приезжаешь в Хоут и видишь выгоревшие чёрные холмы. Здесь постоянно пожары. Но если уменьшить биомассу, растительность, то риск пожаров станет меньше, а вместе с ним – и опасность для жизни, здоровья и имущества людей».

Но козам нужен «смотритель». Мелисса быстро откликнулась на одну из самых странных в Ирландии вакансий.

[Мелисса Джукен, пастух]:
«Я давно работаю с козами – можно сказать, выросла с ними».

Ещё один плюс проекта – козы этой породы очень редкие, и стадо на таких питательных харчах просто обязано размножиться.

Вообще предки этих коренастых парнокопытных появились в Ирландии ещё 5000 лет назад. В начале прошлого века их было около 250 тысяч. Но потом что-то пошло не так, их вообще перестали встречать и приписали к вымершему виду. Позже случилось чудо: небольшую популяцию всё-таки нашли в горах.

Для породы создали небольшой заповедник. Причём выживает она пока только в одичавшем виде.

Эти 25 бородатых красавиц – именно оттуда. Люди уверены, что они не только защитят холмы Хоута от пожаров, но и возродят былое биоразнообразие этой местности.
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