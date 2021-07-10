Кого привела слониха на встречу с людьми, которые её спасли

В кенийском заповеднике Sheldrick Wildlife Trust заботятся о слонятах-сиротах. Когда они подрастают, их выпускают в дикую природу. Так произошло со слонёнком Яттой. Но спустя восемь лет слониха пришла к людям, и не одна.



Ятта пришла с новорождённым детёнышем. Смотрители сняли на видео этот момент и дали слонёнку имя Йойо. По словам сотрудников заповедника, Ятта уже приходила к ним и раньше, с первым детёнышем по имени Йету.



Сотрудник заповедника Роб Брэндфорд считает, что это – знак абсолютного доверия к людям. «Она привела детёныша к людям, которые её спасли», – сказал он.

«Для слонов семья – это всё, поэтому неудивительно, что они решили поделиться новостью рождения ещё одного члена семьи со своими человеческими опекунами», – сказал Роб.