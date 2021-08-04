Спасти пирамиду Пернатого змея ацтеков решили в Мексике

Пирамиду Пернатого Змея в древнем городе Теотиуакан хотят защитить от природы и человека. Ацтеки возвели храм..

Пирамиду Пернатого Змея в древнем городе Теотиуакан хотят защитить от природы и человека. Ацтеки возвели храм более 16 веков назад. Дожди, грунтовые воды, эрозия, а также потоки туристов ускорили процесс разрушения вершины пирамиды и других её частей.

Теперь правительство Мексики ищет компанию, которая бы разработала специальный навес. Он закроет достопримечательность от солнца и дождя, и одновременно её стабилизирует.

[Диего Эрнандес, директор Института истории и антропологии]:

«Мы приняли решение разработать архитектурно-инженерный проект, чтобы гарантировать сохранение фасада храма Пернатого змея».

Это третье по размерам строение в Теотиуакане. Занимает площадь более четырёх тысяч квадратных метров. Пирамида также включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[Серхио Гомес Чавес, археолог]:

«После более чем 10 лет наблюдения за строением мы пришли к выводу, что это чрезвычайно сложная проблема. Вот почему мы очень рады началу процесса консервации пирамиды Пернатого змея».

Теотиуакан считается одним из самых древних и крупных городов доколумбовой Америки. Пика своего развития он достиг к середине II века нашей эры. Вместе с Константинополем и Александрией входил в шестёрку самых крупных городов своей эпохи.

При этом завершающий этап его истории покрыт завесой тайны. К середине VII века население загадочным образом покинуло Теотиуакан. Причину этого учёные до сих пор не выяснили.

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