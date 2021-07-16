Тюленя спасли благодаря стаду коров

Ян Эллис наблюдал за птицами в заповеднике Frampton Marsh в графстве Линкольншир, Великобритания. Неподалёку мужчина заметил стадо коров, сбившихся вместе и смотревших в одну сторону.

Ян навёл на стадо подзорную трубу и увидел, что их заинтересовал маленький тюлень, увязший в грязи. Мужчина позвонил в заповедник для тюленей и сообщил о происшествии. Ему рассказали, что нужно делать. С помощью сотрудников заповедника Ян вызволил белька из грязи. Затем малыша отвезли в больницу для тюленей.

Предполагают, что белька занесло в заповедник приливом с Северного моря. Ветеринары установили, что это самочка, ей всего пять дней от роду и, скорее всего, она сирота. У детёныша обнаружили лёгочную инфекцию, организм был истощён и обезвожен. Директор заповедника тюленей Дункан Йедон говорит, что малышка милая и доверчивая. «Она не пытается укусить. Она очень послушная», – добавил он.

В течение трёх месяцев детёныш тюленя будет жить в заповеднике, набирать вес и учиться есть рыбу. Затем его выпустят в дикую природу.