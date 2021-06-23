Как мумию изучали с помощью компьютерной томографии

В одной из миланских больниц компьютерную томографию проводят не совсем обычному гостю. Это египетская мумия. [Сабина..

[Сабина Малгора, исследовательница]:

«Это своего рода виртуальное вскрытие. Мы можем пройтись по внутренностям мумии, чтобы изучить её, понять, как жил и умер этот человек. Мы можем узнать его пол, изучив тазовые кости. Мы также проведём химические и физические анализы, чтобы понять, как проходил процесс мумификации».

В одной из миланских больниц компьютерную томографию проводят не совсем обычному гостю. Это египетская мумия.

Как предполагается, останки принадлежат древнеегипетскому священнику по имени Анхехонс. Мумию предоставил для исследования археологический музей Бергамо.

Это часть проекта под названием «Мумия, которую нужно спасти». Он призван пролить свет на разные особенности древнеегипетских погребальных обычаев.

[Сабина Малгора, исследовательница]:

«Мумии – это своего рода биологический музей. Они похожи на капсулу времени. За последние десять лет мы, египтологи и исследователи, это осознали. Раньше египтологов больше интересовали археологические предметы, украшения, папирусы, надписи и так далее».

Имя священника пять раз написано на саркофаге. Оно переводится как «бог Хонсу жив».

Впрочем, результаты исследований могут оказаться очень неожиданными. Так, в апреле польские учёные исследовали другую мумию. Они думали, что это был священник. Однако, как оказалось, это было тело женщины немногим старше 20 лет, которая на момент смерти вынашивала ребёнка.

Что касается мумии из Бергамо, учёные планируют изучить болезни и раны этого человека. Также хотят реконструировать его лицо.

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