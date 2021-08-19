Бандикуты в Австралии: как вымирающий вид спасают овчарки и овцы

Тасманийский бандикут, или сумчатый барсук. Этот малыш – вымирающий житель Австралии. Когда-то его сородичи свободно бродили..

Тасманийский бандикут, или сумчатый барсук. Этот малыш – вымирающий житель Австралии. Когда-то его сородичи свободно бродили по лугам Зелёного континента. Однако появление инвазивных хищников, таких как лисы, поставило их на грань исчезновения.

[Дэвид Уильямс, зоолог]:

«Они действительно существуют, скрываются за большими заборами и на островах, где они в безопасности. Но на обычных лугах на материке их теперь не встретить».

Это операция по восстановлению бандикутов. Её готовили много лет. В дикую природу Западной Австралии выпускают 20 особей. Животные ночные, поэтому всё проходит при свете луны. При этом уходят бандикуты не одни, а – в сопровождении большой компании: сторожевых собак и… овец.

Овчарки мареммы умело отпугивают хищников, и в Австралии они давно охраняют колонии пингвинов. Бандикуты не очень жалуют соседство с псами, поэтому зоологи добавили ещё одного пушистого попутчика – овцу.

[Дэвид Уильямс, зоолог]:

«Собаки сосредоточатся на овцах, а в целом получится, что все они будут жить по соседству с бандикутами. Это своего рода защита через доверенных лиц».

Есть у эксперимента польза и для земли. Бандикуты – неутомимые землекопы. Вороша почву, улучшают её влажность и плодородие.

[Хейли Гловер, фермер]:

«Улучшение структуры почвы – ключевая цель сельского хозяйства. Если множество животных, бегающих вокруг, будут выполнять эту работу за нас, это будет фантастика».

Если эксперимент пройдёт успешно, всё больше бандикутов будут возвращать в дикую природу под бдительным присмотром сторожевых собак.

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