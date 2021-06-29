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В России изобрели гитару для людей с инвалидностью

В России изобрели гитару для людей с инвалидностью

Российский изобретатель с мышечной дистрофией помог создать гитару, на которой могут играть люди с ограниченными возможностями...

Дата загрузки: 2021-06-29

Российский изобретатель с мышечной дистрофией помог создать гитару, на которой могут играть люди с ограниченными возможностями. В инструменте используются специальные струны, которые не нужно зажимать так сильно, как в обычной гитаре.
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