В России изобрели гитару для людей с инвалидностью
Российский изобретатель с мышечной дистрофией помог создать гитару, на которой могут играть люди с ограниченными возможностями...
Дата загрузки: 2021-06-29
Российский изобретатель с мышечной дистрофией помог создать гитару, на которой могут играть люди с ограниченными возможностями. В инструменте используются специальные струны, которые не нужно зажимать так сильно, как в обычной гитаре.
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