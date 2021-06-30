Вымирающий вид соколов-балобанов разводят под Екатеринбургом

Эти птенцы соколов-балобанов живут в 50 километрах от Екатеринбурга. Тут находится один из крупнейших в России..

Эти птенцы соколов-балобанов живут в 50 километрах от Екатеринбурга. Тут находится один из крупнейших в России питомников для хищных птиц.

Центр «Холзан» работает почти 20 лет. Поскольку пернатых тут выхаживают и выпускают в дикую природу, контакты с людьми ограничены. Посетители могут увидеть птиц лишь через маленькое окошко.

[Светлана Погудина, пресс-секретарь центра «Холзан»]:

«Этот сокол использовался в соколиной охоте издревле, в том числе и на Руси. Это один из самых крупных соколов, и наша степь, наша страна без сокола-балобана опустеет, тем более, он занимает своё место в экологической пищевой цепочке».

Балобаны – отменные охотники, обладающие ловкостью, умом и преданностью. Преследовать добычу могут, низко пролетая над землёй со скоростью до 300 километров в час.

Одна из причин резкого сокращения популяции – браконьерство. Балобаны особенно ценятся на Ближнем Востоке. В России популяция этого вида на грани вымирания с 90-х годов прошлого столетия.

[Светлана Погудина, пресс-секретарь центра «Холзан»]:

«За последние 50 лет их количество уменьшилось более чем на 60-70%. По высказыванию учёных-орнитологов, этот вид может исчезнуть в течение 10-30 лет».

Но процесс выращивания птенцов балобана непростой. Их кормят мясным фаршем.

[Светлана Погудина, пресс-секретарь центра «Холзан»]:

«Они едят больше, чем должны, то есть мы видим, что они сыты, по зобу, когда птенец наелся, у него уже такой большой зоб».

Птенцов окольцовывают, указывая индивидуальный номер птицы и данные центра. Когда пернатым исполняется три-четыре недели, их переводят в отдельные вольеры, где они начинают учиться летать.

Выпускают балобанов в степные районы Южного Урала, где они изначально и обитали. В год центру удаётся выпустить в природу по 10-20 птиц.

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