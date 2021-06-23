В пакистанском заповеднике павлинов обеспечивают водой круглый год

В пакистанском заповеднике Ранн-оф-Кутч в Тхарпаркаре недалеко от индийской границы привольно разгуливают павлины. В последние годы,..

[Мир Айджаз Талпур, сотрудник организации Wildlife Mirpurkhas]:

«Когда птицам не хватает воды, они пытаются перебраться в другое место, мигрируют в поисках воды. Большинство потом не возвращаются. Это вызвало здесь серьёзный кризис».

В пакистанском заповеднике Ранн-оф-Кутч в Тхарпаркаре недалеко от индийской границы привольно разгуливают павлины. В последние годы, несмотря на засухи и обезлесенье, этих птиц становится всё больше. До этого десятилетиями популяция была под угрозой, но теперь опеку над ними взяли природоохранные организации.

Сейчас эта местность больше похожа на пустыню, но в сезон дождей здесь всё покрыто зеленью. Сотрудники заповедника делают искусственные пруды, чтобы сохранить больше воды. В засушливые месяцы тоже находят выход.

[Мир Айджаз Талпур, сотрудник организации Wildlife Mirpurkhas]:

«Мы привозим цистерны из административного центра Митхи и обеспечиваем птиц водой. Мы хотим превратить это место в естественную среду обитания павлинов, чтобы они могли здесь оставаться».

Заботиться о павлинах помогают и местные жители.

[житель Тхарпаркара]:

«Я приехал сюда шесть лет назад и увидел, что павлины живут ужасно – без еды и воды. Раньше я жил в Митхи. Я уволился с работы, всё оставил и поселился здесь, чтобы кормить этих птиц». [житель Тхарпаркара]:

«В нашей деревне живут тысячи павлинов. Нам нравится кормить их зерном. А наши дети играют с птицами».

По словам сотрудников заповедника, на охраняемой территории живут уже десятки тысяч павлинов. Они надеются, что когда-нибудь их будет ещё больше.

Обыкновенные или индийские павлины встречаются в Индии, Пакистане, Непале, Бангладеш и Шри-Ланке. Эти птицы не делятся на подвиды, но среди них есть много разновидностей с разным окрасом оперения.

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