В пакистанском заповеднике павлинов обеспечивают водой круглый год
В пакистанском заповеднике Ранн-оф-Кутч в Тхарпаркаре недалеко от индийской границы привольно разгуливают павлины. В последние годы,..
Дата загрузки: 2021-06-23
[Мир Айджаз Талпур, сотрудник организации Wildlife Mirpurkhas]:
«Когда птицам не хватает воды, они пытаются перебраться в другое место, мигрируют в поисках воды. Большинство потом не возвращаются. Это вызвало здесь серьёзный кризис».
Сейчас эта местность больше похожа на пустыню, но в сезон дождей здесь всё покрыто зеленью. Сотрудники заповедника делают искусственные пруды, чтобы сохранить больше воды. В засушливые месяцы тоже находят выход.
[Мир Айджаз Талпур, сотрудник организации Wildlife Mirpurkhas]:
«Мы привозим цистерны из административного центра Митхи и обеспечиваем птиц водой. Мы хотим превратить это место в естественную среду обитания павлинов, чтобы они могли здесь оставаться».
Заботиться о павлинах помогают и местные жители.
[житель Тхарпаркара]:
«Я приехал сюда шесть лет назад и увидел, что павлины живут ужасно – без еды и воды. Раньше я жил в Митхи. Я уволился с работы, всё оставил и поселился здесь, чтобы кормить этих птиц».
[житель Тхарпаркара]:
«В нашей деревне живут тысячи павлинов. Нам нравится кормить их зерном. А наши дети играют с птицами».
По словам сотрудников заповедника, на охраняемой территории живут уже десятки тысяч павлинов. Они надеются, что когда-нибудь их будет ещё больше.
Обыкновенные или индийские павлины встречаются в Индии, Пакистане, Непале, Бангладеш и Шри-Ланке. Эти птицы не делятся на подвиды, но среди них есть много разновидностей с разным окрасом оперения.
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